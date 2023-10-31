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        Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kuruluşunun 5'inci törenle kutlandı

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kuruluşunun 5'inci ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:03
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        Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kuruluşunun 5'inci törenle kutlandı
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        Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kuruluşunun 5'inci ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

        Hastanenin konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 100 yıl önce büyük zorluklar içerisinde parçalanmak istenen bir devlet ile yok edilmek istenen bir milletin bir araya gelip zorlukları aşarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunu söyledi.

        Hastanenin Türkiye'de ilk kurulan şehir hastanelerinden birisi olduğunu kaydeden Aksoy, "Son yıllarda Türkiye'de sağlık hizmetlerinde çok önemli değişimler söz konusu. Hastanelerimizin eski dönemlerini biliyoruz ve yeni dönemde sağlık hizmetlerindeki standardın kalitenin hangi noktalara geldiğine hep birlikte tanıklık ediyoruz. Hastanelerin fiziki ortamlarının iyileşmiş olması hem sağlık çalışanlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermeleri bakımından oldukça önemli hem de daha da önemlisi, sağlık hizmeti alan insanlarımızın uygun şartlarda bu hizmeti alabilmelerine imkan tanınması. Özellikle sağlık hizmetlerinin bu standarda gelmesinde kamu özel ortaklığıyla başlayan şehir hastanelerinde önemli bir katkısı var." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nin Türkiye'nin 7'inci şehir hastanesi olduğunu belirterek, "Bugün bizim için onurlu bir gün. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlama onur ve şerefini taşıyoruz. Kadim Türk devlet geleneğinin atiye olan yolculuğunda hepimize kutsal görevler düşüyor. Biz Türk hekimleri ve sağlık çalışanları, ülkemizin dört bir yanında ve gönül coğrafyamızda şifa oluyoruz, umut dağıtıyoruz ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizi huzurlarınızda rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Hastanede verilen hizmetlere ilişkin sunum yapan Bildirici daha sonra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a günün anısına hediye takdim etti.

        Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arya Anadolu grubu tarafından müzik dinletisi yapılmasının ardından günün anısına hazırlanan pastanın protokol üyelerince kesilmesiyle sona erdi.

        Törene, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ve hastanede görevli sağlık çalışanları katıldı.

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