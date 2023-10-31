Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Filistin halkına destek eylemi

        Eskişehir'de Kardeşlik Platformu üyeleri tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 09:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Filistin halkına destek eylemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de Kardeşlik Platformu üyeleri tarafından düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Yediler Parkı'nda toplanan grup adına konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Ramazan Anıl, İsrail'in 24 günde Filistin'deki binlerce insanı katlettiğini belirtti.

        Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin 17 Ekim Salı günü bombalandığını anımsatan Anıl, şunları kaydetti:

        "İsrail, günlerdir uluslararası hukuku hiçe sayarak insanlığın gözü önünde Filistinlilere soykırım uyguluyor. Tarihteki vahşetleri ve soykırımları bile utandıran saldırılardan asla çekinmiyor, her geçen gün insanlık onuruyla bağdaşmayan saldırılarına yenisini ekliyor. Barışı, huzuru ve istikrarı temin edebilmek için var gücüyle çalışan biz Müslümanlara yapılan bu saldırıların hiçbir izahı ve haklı gerekçesi bulunmuyor. Uluslararası toplumun görmek, duymak ve bilmek istemediği vahşetlere yenilerini eklemekten imtina etmeyen İsrail, vicdansızlığını özellikle çocuklar üzerinden pekiştirmekten geri durmuyor."

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!

        Benzer Haberler

        Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kuruluşunun 5'inci törenle kutlandı
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kuruluşunun 5'inci törenle kutlandı
        Eskişehir'de Anadolu Üniversitesinde "Kültür ve İletişim Semineri" düzenlen...
        Eskişehir'de Anadolu Üniversitesinde "Kültür ve İletişim Semineri" düzenlen...
        Eskişehir'de vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı
        Eskişehir'de vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı
        Eskişehir'de anaokullarındaki özel gereksinimli çocukların eğitim kapasitel...
        Eskişehir'de anaokullarındaki özel gereksinimli çocukların eğitim kapasitel...
        Eskişehir'de jandarma ekipleri denetim ve eğitim çalışması yaptı
        Eskişehir'de jandarma ekipleri denetim ve eğitim çalışması yaptı
        Eskişehir'de jandarma ekipleri aranan 53 kişiyi yakaladı
        Eskişehir'de jandarma ekipleri aranan 53 kişiyi yakaladı