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        Eskişehirli sanatçı sebzelerden kağıt üretiyor

        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de grafik sanatçısı Hülya Avdan, havuç, turp, lahana, karnabahar ve salatalık gibi sebzeleri kağıda dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:03
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        Eskişehirli sanatçı sebzelerden kağıt üretiyor
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        ATAHAN GEZER - Eskişehir'de grafik sanatçısı Hülya Avdan, havuç, turp, lahana, karnabahar ve salatalık gibi sebzeleri kağıda dönüştürüyor.

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden emekli öğretim görevlisi 55 yaşındaki Avdan, 2 yıl önce sanatsal çalışmalarında kullanmak üzere doğaya zarar vermeyen materyaller üzerine araştırma yaptı.

        İnternette sebzelerden kağıt yapımına rastlayan, denemeler yaparak bu tekniği öğrenen Avdan, evindeki atölyesinde havuç, turp, lahana, karnabahar ile salatalık gibi sebzelerden hazırladığı kağıtları, kolaj, yağlı boya ve portre çalışmalarında kullanmaya başladı.

        Ürettiği kağıtlardan 10'dan fazla eserinde yararlanan, 6 atölye çalışmasında yaklaşık 40 kişiye bu tekniği öğreten Avdan, geri dönüşümün önemine dikkati çekerek insanlığın tabiat üzerindeki tahribatını azaltmayı hedefliyor.

        - "Önceden atık malzemelerden kağıt yapıyordum"

        Hülya Avdan, AA muhabirine, geleneksel kağıt yapımında kullanılan ağaçların çevre üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi.

        Kağıt üretimi için her yıl binlerce ağacın kesildiğini anlatan Avdan, şöyle konuştu:

        "Sebzelerden üretilen kağıtlar ağaçlardan yapılanların yerine geçebilir. Geri dönüşüme önem veren biriyim. Gençliğimde atıklar ve çöpler beni çok rahatsız ederdi. Çocukken dahi çöplerin ne olacağını düşünürdüm. Evdeki metal, cam, plastik ve kağıt gibi atıkları çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atıyorum. Önceden atık malzemelerden kağıt yapıyordum. Daha sonra sebzelerden kağıt üretilebildiğini fark ettim. Özellikle bu çalışmaları yapan Hollandalı bir sanatçıdan esinlendim."

        Avdan, kağıt yapımında geniş yüzeyli sebzelerden yararlandığını dile getirdi.

        Açık renkli sebzelerin kağıt üretimine uygun olduğunu aktaran Avdan, şu ifadeleri kullandı:

        "Örneğin, kırmızı lahananın geniş kök kısımları daha faydalı oluyor. Havuç, salatalık, kereviz gibi sebzelerden de yararlanıyorum. Nişasta ve şeker barındıran ürünler kağıt yapımına uygun değil. Sebzeleri ince şekilde doğruyorum ve bir süre sıcak suda bekletiyorum. Ardından yan yana ve üst üste gelecek şekilde birleştiriyorum. Daha sonra baskı altında kurutuyoruz ve kağıt hazır oluyor. Yaptıklarımı sanatsal çalışmalarımda değerlendiriyorum. Arkadaşlarıma hediyeler yapıyorum."

        Avdan, bu tekniği olabildiğince çok kişiye öğreterek ekolojik dengeye katkı sağlamak istediğini sözlerine ekledi.

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