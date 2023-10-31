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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:14
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve kente uyuşturucu girişinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

        Operasyonda, 288 gram esrar, 385,17 gram sentetik uyuşturucu ve 2 sentetik ecza ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler H.B, M.Y. ve F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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