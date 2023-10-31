Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve kente uyuşturucu girişinin önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.
Operasyonda, 288 gram esrar, 385,17 gram sentetik uyuşturucu ve 2 sentetik ecza ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler H.B, M.Y. ve F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.