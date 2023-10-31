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        Eskişehir'den kısa kısa

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, gürültü kirliliğine yol açtığı belirlenen 12 araç sürücüsüne toplam 48 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:15
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        Eskişehir'den kısa kısa
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        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, gürültü kirliliğine yol açtığı belirlenen 12 araç sürücüsüne toplam 48 bin 768 lira idari para cezası uygulandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-30 Ekim'de "abartı egzoz" olarak nitelenen standart dışı egzozlu araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

        Denetimde, 12 araç sürücüsüne "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesinden toplam 48 bin 768 lira ceza kesildi.

        - Vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirme toplantıları düzenlendi.

        Özellikle yaşlı vatandaşların yoğun olarak bulunduğu camiler, cami dernekleri ve kahvehanelerde "İletişim yoluyla dolandırıcılık" suçuna yönelik 347 kişi bilgilendirildi.

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