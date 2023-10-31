Eskişehir'de polis ekipleri 104 yaşındaki kişiyi evinde ziyaret etti
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 104 yaşındaki Hüsnü Demirel'e ziyarette bulundu.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 104 yaşındaki Hüsnü Demirel'e ziyarette bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, vatan ve millet sevgisiyle 104 yılı deviren Demirel'in bazı sağlık sorunları yaşaması üzerine evinde ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, ekiplerin Demirel'e "geçmiş olsun" dileklerini iletilerek hediye takdim ettiği belirtildi.