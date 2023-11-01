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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:32
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak yollardan temin ettiği kaçak tütün ve tütün mamullerini piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda yaklaşık 35 bin lira değerindeki 87 kilogram karton kutulara konulmuş açık tütün, 2 bin 600 dal içi tütün doldurulmuş makaron ve makaron doldurma işleminde kullanılan kompresör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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