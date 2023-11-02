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        Eskişehir'deki marketlerde fiyat denetimi yapıldı

        Eskişehir'de, marketlerde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:35
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        Eskişehir'deki marketlerde fiyat denetimi yapıldı
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        Eskişehir'de, marketlerde etiket, haksız fiyat ve kasa raf uyuşmazlığına yönelik denetimler yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde yürütülen çalışmada, 236 firmanın 1254 ürünü denetlendi.

        Bu kapsamda, tespit edilen aykırılıklar için toplam 65 bin 808 lira idari para cezası uygulandı.

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