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        Eskişehir'de jandarma denetiminde aranan 55 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:37
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        Eskişehir'de jandarma denetiminde aranan 55 firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca 25-31 Ekim'de teknolojik imkanlardan da istifade edilerek yapılan sorgulamalarda, 38'inin kesinleşmiş hapis cezası 1 yıldan az, 16'sının 1 ila 5 yıl arasında, birinin 5 ila 10 yıl arasında olan 55 firari hükümlü yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

        Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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