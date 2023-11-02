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        Eskişehir Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Eskişehir Adliyesinde Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:45 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:09
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        Eskişehir Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Eskişehir Adliyesinde Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendiği bildirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu ve Kızılay Eskişehir İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan kampanya ile çok sayıda yargı çalışanı ve vatandaşın kan bağışında bulunduğu belirtildi.

        Vatandaşların ve yargı çalışanlarının kan bağışında bulunmaları için adliye binasında bulunan LED ekranlar ve anonslarla duyuru yapıldığı kaydedildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Kızılay Eskişehir İl Müdürü Egemen Temizsoy, Kızılay İl Yönetim Kurulu Üyesi Esra Ör ve Eskişehir Kan Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akoğlu, 4 sedye ve 8 Kızılay personelinin görev aldığı kan bağışı standını ziyaret ederek, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yargı çalışanlarının kan bağışında bulunmasından ve vatandaşlar tarafından kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirerek, "Kan bağışında yarışanları görüyoruz. Bu yarışın sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yarışın bitmesini istemiyoruz." dedi.

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