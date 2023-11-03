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        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ulucan, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasını değerlendirdi

        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun partiden istifasına ilişkin, "Bize düşen, milletimizden aldığımız destek ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde, kadrolarımızla hür ve müstakil bir parti olarak seçimleri kazanmaktır. Gündemdeki konu bizim için bugün itibarıyla kapanmıştır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 12:16
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        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Ulucan, Milletvekili Hatipoğlu'nun istifasını değerlendirdi
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        İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun partiden istifasına ilişkin, "Bize düşen, milletimizden aldığımız destek ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in liderliğinde, kadrolarımızla hür ve müstakil bir parti olarak seçimleri kazanmaktır. Gündemdeki konu bizim için bugün itibarıyla kapanmıştır." ifadesini kullandı.

        Partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Ulucan, istifanın tek taraflı alınan bir karar olduğunu söyledi.

        Zorlu ve yorucu bir seçim sürecinden çıktıklarını belirten Ulucan, şunları kaydetti:

        "Seçimlerde, milletimize vekalet edecek bir İYİ Partiliyi Gazi Meclis'imize gönderdik. Sayın Hatipoğlu'nun siyasi etik gereği, kendisine oy veren 88 bin hemşehrimiz, partililerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve ilçe başkanlarımızla helalleşmesi, helallik alamıyorsa da milletvekilliğinden istifa etmesi en uygunu olacaktı. Bize düşen, milletimizden aldığımız destek ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in liderliğinde, kadrolarımızla hür ve müstakil bir parti olarak seçimleri kazanmaktır. Gündemdeki konu bizim için bugün itibarıyla kapanmıştır. Geçmişe takılmayacak, bütün güç ve kadrolarımızla seçimleri kazanmak için mücadelemizi sürdüreceğiz."

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