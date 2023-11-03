Eskişehir'de jandarmaya konuk olan öğrencilere eğitimli köpek "Atak" gösteri sundu
Eskişehir'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 66 ilkokul öğrencisi, İl Jandarma Komutanlığı'na konuk oldu.
Eskişehir'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 66 ilkokul öğrencisi, İl Jandarma Komutanlığı'na konuk oldu.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in de yer aldığı programda, Cengiz Topel ve Ticaret Borsası ilkokullarının öğrencilerine, jandarmanın görevleri hakkında bilgi verildi.
Ziyarette, "Atak" isimli eğitimli köpekle gösteri sunuldu. Komando Bölük Komutanlığınca zırhlı araç ve personelin teçhizatlarıyla jandarma komandonun tanıtımı yapıldı.
Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince siber farkındalık, güvenli internet kullanımı ile internette suç ve suçtan korunma yöntemlerini içeren broşür dağıtılan programın bitiminde, çocuklara hediyeler verildi.