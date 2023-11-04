İşitme engelli ressam "hayalindeki sesleri" portrelerinde canlandırdı

ATAHAN GEZER - Eskişehir'de yaşayan doğuştan işitme engelli ressam Bülent Kayatepe, hayalinde canlandırdığı sesleri renkler aracılığıyla portre çalışmalarına yansıttığı "Simaların Sesi" adlı sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Aslen Şanlıurfa Birecikli olan, üniversite öğrenimi için geldiği Eskişehir'de 26 yıldır ikamet eden Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu 49 yaşındaki Kayatepe, çocukluğundan bu yana amatörce sürdürdüğü resim sanatını Kovid-19 salgını döneminde profesyonelliğe dönüştürmeye karar verdi.

Gerekli ekipmanları temin eden, hayalinde canlandırdığı sesleri çeşitli sanat dergileri ile çektiği fotoğraflardaki insan yüzlerinden esinlenerek yağlı boya ve akrilik teknikleriyle tuvaline aktaran Kayatepe, 3 yıllık çabasıyla ortaya çıkardığı 30 eserini Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki Oda Sanat Galerisi'nde açtığı sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

- "Her engellinin sanatla uğraşmasını tavsiye ediyorum"

Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde mimarlık yapan Bülent Kayatepe, Anadolu Üniversitesinde görevli işaret dili tercümanı Çiğdem Öztop aracılığıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İnsan yüzlerini resmetmeyi sevdiğini belirten Kayatepe, genelde renkli portre çalışmaları yaptığını bildirdi.

Hayalindeki sesleri farklı renklerle çalışmalarına yansıttığı için serginin adının "Simaların Sesi" olmasına karar verdiğini aktaran Kayatepe, şöyle devam etti:

"Önceden küçük çaplı çalışmalar yapıyordum. İnsanlar basit çizimler üzerine yoğunlaştığımı düşünüyorlardı. Resimlerimi görünce herkes şaşırdı, çok beğendi. Sergiyi eşimin tavsiyesiyle açtım. Bu, tamamen içten gelen bir yeteneğim. Sergiye başka işitme engelli arkadaşlarım da geldi. Serginin ilgi görmesi beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Her engellinin sanatla uğraşmasını tavsiye ediyorum. Engellilere yönelik atölye çalışmaları da gerçekleştirmek istiyorum."

Kayatepe, gelecekte mimarlık ve resim sanatını harmanladığı çalışmalar yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Sanatçı gibi doğuştan işitme engelli olan eşi 47 yaşındaki Betül Saide Kayatepe, eşinin azminden gurur duyduğunu belirterek, engelli bireylerin duygularını sanatla ifade etmesinin önemini vurguladı.

Oda Sanat Galerisinin kurucusu Özlem Kanat Örneksoy ise engelli sanatçılara desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Sergi, yarın akşama kadar gezilebilecek.