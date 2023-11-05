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        Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te camilerde Gazze için dua edildi

        Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Gazze için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 23:02 Güncelleme: 05.11.2023 - 23:02
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        Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te camilerde Gazze için dua edildi
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        Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'teki camilerde Gazze için dua edildi.

        Eskişehir'de Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

        Programda yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami Külliyesi'ndeki programda ise İl Müftüsü Bekir Gerek, Filistinliler için dua etti.

        - Kütahya

        Kütahya'da camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Tarihi Ulu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

        Daha sonra İl Müftüsü İrfan Açık, Filistinliler için dua etti.

        - Bilecik

        Bilecik'teki camilerde de İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Yediler Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Ali Erhun, hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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