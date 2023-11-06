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        Eskişehir'de aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı

        Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan bazı kişilerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 10:13 Güncelleme: 06.11.2023 - 10:13
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        Eskişehir'de aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı
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        Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan bazı kişilerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

        3-5 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 bin 940 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapıldı. Yapılan kontrollerde aralarında bazılarının çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

        2 şüpheliden ise 74 sentetik ecza ele geçirildi. 86 işletmeyi denetleyen ekipler, 7 işletmede tespit edilen eksikler nedeniyle idari işlem uyguladı.

        511araç kontrol edildiği denetimlerde, 79 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda169 bin 905 lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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