Eskişehir'de aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan bazı kişilerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan bazı kişilerin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı.

3-5 Kasım'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, 4 bin 940 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapıldı. Yapılan kontrollerde aralarında bazılarının çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheliden ise 74 sentetik ecza ele geçirildi. 86 işletmeyi denetleyen ekipler, 7 işletmede tespit edilen eksikler nedeniyle idari işlem uyguladı.

511araç kontrol edildiği denetimlerde, 79 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda169 bin 905 lira cezai işlem uyguladı.