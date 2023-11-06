Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kilise pastörünü darbeden şüpheli ruh sağlığı hastanesinde gözetim altına alındı

        Eskişehir Protestan Kilisesi'nin pastörünü darbeden şüpheli, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde gözetim altında tutuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kilise pastörünü darbeden şüpheli ruh sağlığı hastanesinde gözetim altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Protestan Kilisesi'nin pastörünü darbeden şüpheli, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde gözetim altında tutuluyor.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan Eskişehir Protestan Kilisesi'nde 29 Ekim'de ayine katılan İ.Ö. (46), pastör (Protestan kilisesinde ayini yöneten din adamı) Artun Tokatlı'yı darbetti.

        Tokatlı ve kilisede bulunanlar tarafından yakalanan İ.Ö, polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli, Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nde gözetim altına alındı.

        Olay anı, kilisedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        - "Akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişi"

        Eskişehir Protestan Kilisesi Pastörü Artun Tokatlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Ekim'de kilisede gerçekleştirilen ibadetin sonunda üzücü bir olay olduğunu söyledi.

        Duruma çok üzüldüklerini anlatan Tokatlı, "Akıl sağlığı kısmen yerinde olmayan bir kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Gerek emniyet mensupları olsun gerek başsavcılık olsun, konuya karşı oldukça hassas davrandı. Gerekli bütün ilgiyi gösterdiler." diye konuştu.

        Olay anında vaaz verdiğini ve sonrasında saldırganın kürsüde yanına geldiğini belirten Tokatlı, şöyle devam etti:

        "Kendisini vaftiz etmemizi istedi. Ben bu şekilde insanları vaftiz etmediğimizi, bunun belli bir sürecinin olduğunu, gerçekten Hristiyanlığı tanıması gerektiğini ve ondan sonrasında vaftiz olabileceğini kendisine dile getirdim. Tabii ki bu onun pek hoşuna gitmedi. Ondan sonrasında da zaten vurdu. Ben tam göz göze temas sağlamıyordum kendisiyle. Vaaz defterine bakıyordum. O arada vurdu. Burada kilise üyeleri de destek olup şahsı etkisiz hale getirip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık, polis geldi."

        Tokatlı, yaşananları münferit bir olay olarak değerlendirdiğini, Türkiye'nin ve Eskişehir'in kiliseye karşı her zaman hoşgörülü ve saygılı yaklaştığını söyledi.

        - Psikolojik rahatsızlığının olduğunu iddia etti

        Şüpheli İ.Ö. de ifadesinde, kilisedeki ayine katıldığını belirterek, "Artun Bey cemaat üyeleri ile Hristiyanlığa ait dini bilgiler veriyordu, Hristiyanlığın hoşgörü dini olduğunu belirtiyordu. Karşındaki insan sana kötülük yaptığı zaman kötülükle cevap vermememiz gerektiğini, örneğin size birisi tokat atarsa diğer yanağımızı dönmemiz gerektiğini anlatıyordu. Ben de pratik ders anlatımı olduğu için cemaat üyelerinin yanında Hristiyanlık dininin gerçekten anlatıldığı gibi hoşgörü dini olup olmadığını test etmek için Artun Bey'in yanına yaklaşarak tokat attım. Amacım kesinlikle zarar vermek değildi. Benim psikolojik rahatsızlığım bulunmaktadır, çeşitli ilaçlar kullanmaktayım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        3 kişi ölmüştü! Kahreden arayış!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        Endişelendiren açıklama: Deniz suyu hâlâ çok sıcak!
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        İlk 9 ayda 13,2 milyon yabancı ziyaretçi
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        Gazze'ye gece boyu yoğun saldırı!
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Tüyler ürperten olay! Muhtarın katili ailesi çıktı!
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor

        Benzer Haberler

        Kilise pastörüne tokat attı; `hoşgörüsünü denedim´ dedi
        Kilise pastörüne tokat attı; `hoşgörüsünü denedim´ dedi
        Eskişehir'de aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı
        Eskişehir'de aranan 17 kişi polis ekiplerince yakalandı
        Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te camilerde Gazze için dua edildi
        Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te camilerde Gazze için dua edildi
        Bedensel engelli ormancı 33 yılını verdiği yangın gözetleme kulesinden emek...
        Bedensel engelli ormancı 33 yılını verdiği yangın gözetleme kulesinden emek...
        Eskişehir'de "en kötü robotlar" yarıştı
        Eskişehir'de "en kötü robotlar" yarıştı
        Eskişehir'de polisin "Huzur Uygulaması"nda aranan 15 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de polisin "Huzur Uygulaması"nda aranan 15 şüpheli yakalandı