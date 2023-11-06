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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 15:05
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim-6 Kasım tarihlerinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yaptığı çalışmalarda, 24 olayda 33 şüpheliye işlem yapıldığı, 8 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

        Söz konusu şüphelilerden toplamda 2 kilo 357 gram sentetik uyuşturucu, 395 gram esrar, 240 sentetik hap, tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 ayrı olayda 3 şüpheliye işlem yapıldı.

        Meydana gelen olaylarda bir miktar kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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        Galeri

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