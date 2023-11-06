Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı
Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Eskişehir Valiliğince kentte uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim-6 Kasım tarihlerinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde yaptığı çalışmalarda, 24 olayda 33 şüpheliye işlem yapıldığı, 8 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.
Söz konusu şüphelilerden toplamda 2 kilo 357 gram sentetik uyuşturucu, 395 gram esrar, 240 sentetik hap, tabanca ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda ise "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 ayrı olayda 3 şüpheliye işlem yapıldı.
Meydana gelen olaylarda bir miktar kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
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