Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından alınan kararla sosyal tesis ve kantinlerinde, İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından alınan kararla sosyal tesis ve kantinlerinde, İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal tesisleri ve kantinlerinde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen İsrail menşeili tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alındığı bildirildi.