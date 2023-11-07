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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından alınan kararla sosyal tesis ve kantinlerinde, İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:26 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:26
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) tarafından alınan kararla sosyal tesis ve kantinlerinde, İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sosyal tesisleri ve kantinlerinde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen İsrail menşeili tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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