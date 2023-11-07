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        Eskişehir'de jandarmanın sanal devriyesine suç unsuru içerdiği belirlenen 1640 internet sitesi takıldı

        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "sanal devriye" kapsamında yılın ilk 10 aylık döneminde sanal ortamda suç unsuru içeriğine sahip olduğu belirlenen 1640 internet sitesi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:59 Güncelleme: 07.11.2023 - 15:59
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        Eskişehir'de jandarmanın sanal devriyesine suç unsuru içerdiği belirlenen 1640 internet sitesi takıldı
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        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen "sanal devriye" kapsamında yılın ilk 10 aylık döneminde sanal ortamda suç unsuru içeriğine sahip olduğu belirlenen 1640 internet sitesi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklama göre, jandarma ekiplerinin kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele etmek amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

        1 Ocak-31 Ekim tarihlerinde açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında 14 bin 562 sosyal medya ve URL adresinde araştırma yapıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, yurtdışı üzerinden yayın yapan 776 yasa dışı bahis, 661 müstehcen içeriğe sahip ve 203 uyuşturucu madde kullanımını özendiren siteler olmak üzere toplam 1640 internet sitesinin erişime engellenmesine yönelik işlem yapıldığı ifade edilerek, "İnternet ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlar kapsamında başta 'Terör örgütü propagandası, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Uyuşturucu madde kullanımını özendirme, Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarını işlediği tespit edilen 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapılması sağlanmıştır." denildi.

        Ayrıca 2023 yılında "Faili meçhul siber olayların aydınlatılması" amacıyla yapılan çalışma doğrultusunda faili meçhul olay işlediği tespit edilen 58 kişi hakkında adli işlemlere başlanıldığı ifade edildi.

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