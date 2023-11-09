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        Eskişehir'de polis denetimlerinde 15 silah ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 14 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:04
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        Eskişehir'de polis denetimlerinde 15 silah ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 14 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 1-8 Kasım'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ve "Kabahatler Kanunu" doğrultusunda kent genelinde çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında 12 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjörler ile 1 av tüfeği, 6 kesici alet ve 245 fişek ele geçirildi.

        Ekiplerce 20 şüpheliye gerekli işlemler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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