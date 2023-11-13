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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli 3 ilde, dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:08
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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli 3 ilde, dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya sitelerinde kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olacaklarına yönelik ilan vererek bu kişilere çeşitli bahanelerle kredi kullandırıp hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına transfer ederek "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yaptı.

        Eskişehir'in yanı sıra Bolu ve Zonguldak'ta 10 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, mağdurları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdıkları anlaşılan şüpheliler Ş.F.G.K, N.Y, D.Ö, H.C, M.Y, F.T, E.K ve S.Ş yakalandı.

        Operasyonda, 19 cep telefonu, 62 banka kartı, 8 sim kart, 5 flaş bellek, 2 tablet, 2 bilgisayar, 41 bin lira ve çok sayıda evrak ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası Eskişehir Adliyesine sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu soruşturma kapsamındaki bir şüphelinin de başka bir suçtan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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