Eskişehir'den polis ekipleri, hatalı park ve abartı egzozlu araç denetimi yaptı Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hatalı park etme ve abartı egzozlu araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hatalı park etme ve abartı egzozlu araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

7-14 Kasım'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hatalı park eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde, 76 aracın sürücüsüne duraklamanın yasak olduğu yerlerde durakladıkları gerekçesiyle 33 bin 136 lira, 640 aracın sürücüsüne ise taşıt yolu üzerinde park ihlalinden 304 bin 764 lira olmak üzere toplamda 337 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Abartı egzozlu araç ve sürücülerine yönelik denetimlerde de 4 aracın sürücüsüne "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesinden toplam 16 bin 256 lira para cezası kesildi.