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        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Eskişehir'de gazetecilere açıklamada bulundu

        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, "Bütün adaylarımızla birlikte kendi başımıza milletin huzuruna çıkacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 17:56 Güncelleme: 14.11.2023 - 17:59
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        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Eskişehir'de gazetecilere açıklamada bulundu
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        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, "Bütün adaylarımızla birlikte kendi başımıza milletin huzuruna çıkacağız." dedi.

        Partisinin il başkanlığı ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulunan Vural, İYİ Parti'nin gerçek manada değişimin adresi olduğunu belirterek, milletin gerçeklerine yönelik bir siyasetin öncüsü olmaya karar verdiklerini söyledi.

        Partilerinin seçimlere hür ve müstakil girmesinden rahatsız olanların aslında demokratik çoğulculuğa da inanmayanlar olduğunu savunan Vural, şöyle konuştu:

        "Demokrasi' diyenlerin, insanların, partilerin kitlelere yeni bir alternatif sunmasını ortadan kaldırmak isteyenlerin hepsi demokrasi düşmanıdır ve demokratik çoğulculuğu ortadan kaldırmak isteyenlerdir. Çok partili siyasi hayatımız içerisinde siyasi partilerin kendi kadrolarıyla topluma hizmet heyecanını ortadan kaldırmak isteyenler aslında milleti mecbur ve mahkum bırakmak isteyenlerdir. Bu millet kimseye mecbur değildir. Kimseye de mahkum değildir. Bunu herkes aklına koysun. Artık eski devir siyaset bitmiştir."

        Oktay Vural, İYİ Parti'nin bulunmasından rahatsız olanların bulunduğunu öne sürerek, bunun partilerinin nasıl doğru bir yolda olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

        "İYİ Parti olarak bütün adaylarımızla birlikte kendi başımıza milletin huzuruna çıkacağız." diyen Vural, şunları bildirdi:

        "Bu yönüyle bakıldığında yerel seçimler demokrasinin yeşil kökleridir. Buradan demokrasi havarileri kesilen bazı partilere, kutup başlarına sesleniyorum. Kendi kadrolarınızda, kendi partinizle seçime girin. Millet kimi istiyorsa onu seçsin. Bu milletin seçme ve seçilme hakkını kısıtlamayın. İYİ Parti'nin hür ve müstakil girmesi esas itibarıyla bakıldığında bizatihi demokrasiye sahip çıkmaktır. Bu demokrasiyi iki yönlü bir mecburiyet ve mahkumiyet ekseninde baskılayan, birbirleriyle korkutan, seçmen iradesini bu şekilde ipotekleyen bir zihniyeti biz demokrasiye uygun görmüyoruz. O bakımdan demokrasiyi sahiplenmek isteyenler öncelikle bir parti olarak bu millete hizmet etmek istiyorsanız kendi kadrolarınızla kendi iradenizle bu milletin huzuruna çıkın. Millet kime oy verirse o getirir. Hizmet eder."

        Toplantıda İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Serdar Ulucan, İYİ Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Emine Edizgil ve partililer de hazır bulundu.

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