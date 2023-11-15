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        Eskişehir'de JADU ile kayıp olduğu belirlenen kişi ailesine teslim edildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) aracılığıyla kayıp olduğunu tespit ettikleri kişiyi ailesine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:33
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        Eskişehir'de JADU ile kayıp olduğu belirlenen kişi ailesine teslim edildi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) aracılığıyla kayıp olduğunu tespit ettikleri kişiyi ailesine ulaştırdı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sakintepe Mahallesinde gerçekleştirilen "Huzur Güven Uygulaması" esnasında, üzerinde kimlik belgesi bulunmayan, kendini ifade edemeyen ve kısmi fiziksel engeli bulunan bir kişiye rastlanıldı.

        Ekipler kişinin kimliğini tespit etmek için Jandarma Genel Komutanlığı'nın milli imkanlarla geliştirdiği yapay zeka katkılı Jandarma Akıllı Devriye Uygulamasıyla (JADU) yüz tanıma sisteminden sorgulama yaptı.

        Ekiplerin incelemesinde sorgulanan kişinin kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Y.Y. olduğu belirlendi.

        Jandarma ekipleri tarafından bulunan Y.Y. sağlık kontrolleri sonrası ailesine teslim edildi.

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