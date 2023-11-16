Şah damarı tıkalı hasta Eskişehir Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu
Eskişehir'de, şah damarlarından birinin tıkalı diğerinde ise kritik darlık olduğu tespit edilen hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.
Eskişehir'de, şah damarlarından birinin tıkalı diğerinde ise kritik darlık olduğu tespit edilen hasta, Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.
Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, 3 kez kalp krizi geçiren, koroner anjiyo ve kalp yetmezliği öyküsü olan 56 yaşındaki hasta, şikayetlerinin artmasıyla hastaneye başvurdu.
Bir şah damarının tıkalı, diğerinde ise kritik darlık olduğu anlaşılan hastanın sol şah damarı, stent implantasyonu ve balon anjioplasti işlemleriyle açıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Girişimsel Nöroloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatma Altuntaş Kaya, karotis arter hastalığının önlenebilir inmenin en sık sebeplerinden olduğunu bildirdi.
Dr. Kaya, bu hastaların tedavilerini yakın zamanda faaliyete geçirmeyi planladıkları poliklinikte, nöroloji, kalp damar cerrahisi ve radyoloji hekimlerinin koordinesinde gerçekleştireceklerini kaydetti.
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