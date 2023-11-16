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        Eskişehir'de sosyal medyadan dini değerler ile kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:32
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        Eskişehir'de sosyal medyadan dini değerler ile kamu görevlilerine hakaret eden şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Y.E.K'nin (22), X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, dini değerlere, kamu görevlilerine ve Filistin halkına hakaret içerikli paylaşımlar yapması üzerine cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Y.E.K. hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede de 5 farklı suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K, operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.K'nin buradaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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