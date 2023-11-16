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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de dini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı adli kontrolle salıverildi

        Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerler, kamu görevlileri ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:24
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de dini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı adli kontrolle salıverildi
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        Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerler, kamu görevlileri ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Y.E.K'nin (22) X sosyal medya hesabından dini değerler, kamu görevlileri ve Filistin halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında Y.E.K. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede 5 suç kaydının olduğu belirlenen Y.E.K, operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Y.E.K, savcılık sorgusu sonrası tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Şüphelinin hakimlikteki ifadesinde, "Hesap bana ait ama ben kullanmıyorum. Asla Cumhurbaşkanı'na yönelik böyle bir paylaşım yapmam. Milliyetçi bir insanım. IP adresi araştırılınca benim olmadığım ortaya çıkacaktır." şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

        Y.E.K, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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