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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerine zarar veren şüpheli adli kontrolle salıverildi

        Eskişehir'de bir sokakta park halindeki 18 aracın lastiklerine zarar verdiği öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:43
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerine zarar veren şüpheli adli kontrolle salıverildi
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        Eskişehir'de bir sokakta park halindeki 18 aracın lastiklerine zarar verdiği öne sürülen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta park halindeki 18 aracın lastiklerinin kesilmesi üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, kesici bir aletle araçların lastiklerine zarar veren şüphelinin C.A. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        C.A'nın emniyetteki ifadesinde alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

        Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.A. adli kontrol şartıyla serbet bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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