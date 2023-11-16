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        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de dini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

        Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerler, kamu görevlileri ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:24
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        GÜNCELLEME 2 - Eskişehir'de dini değerlerle kamu görevlilerine hakaret ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Eskişehir'de sosyal medya hesabından dini değerler, kamu görevlileri ve Filistinlilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

        Y.E.K'nin (22), X sosyal medya hesabından dini değerler, kamu görevlileri ve Filistin halkına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiası üzerine cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede 5 suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K. operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Şüphelinin hakimlikteki ifadesinde, "Hesap bana ait ama ben kullanmıyorum. Asla Cumhurbaşkanı'na yönelik böyle bir paylaşım yapmam. Milliyetçi bir insanım. IP adresi araştırılınca benim olmadığım ortaya çıkacaktır." şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

        Y.E.K, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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