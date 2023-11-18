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        AK Parti'li Özcan'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri

        AK Parti Odunpazarı Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Murat Özcan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik eleştirilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:31
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        AK Parti'li Özcan'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a eleştiri
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        AK Parti Odunpazarı Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Murat Özcan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik eleştirilerde bulundu.

        AK Parti Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili de olan Özcan, partisinin il başkanlığında Odunpazarı Belediye Başkanlığına aday adaylığını duyurduğu basın toplantısında, Odunpazarı'nın birçok şehirden fazla nüfusu olduğunu söyledi.

        Odunpazarı'ndaki tüm mahallelerde farklarını hissettireceklerini dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

        "CHP'li Odunpazarı Belediyesi, kendisinden önceki 20 yıl boyunca olan yönetimlerin toplamından daha fazla bütçe yönetmiş. Maalesef toplamından daha fazla da borç üretmiş. Bu borcu üretirken yaptıkları çok anlamlı yatırımları var mı? Hayır. Şunu da gördük ki, tarihinin en az yatırımsız yılları da bugün ki CHP'li Sayın Kazım Kurt'un yönettiği dönemde olmuş. Yüzde 9,7 rekordur. Normalde insanlar hizmet rekorlarıyla anılır ama hizmetsizlik rekoru da Sayın Başkan'a nasip olmuş. 'Hayırlı olsun' demekten başka bir şey söylemiyoruz. Bu yıl ki bütçesi 1 milyar 300 milyon. Bu belediyenin önemli bir bütçesi var ve halkın sorunlarının çözümü noktasında maalesef bu zamana kadar çok da mahir davranamamış."

        Özcan, Odunpazarı Belediyesinin 2018'de yüzde 15 bütçe açığı verdiğini bildirdi.

        Murat Özcan, AK Parti'li Burhan Sakallı'nın Odunpazarı Belediye Başkanlığı döneminde 10 yılda 3 kapalı pazar yeri inşa edildiğini hatırlattı.

        CHP'li Kurt yönetiminde 2 dönemdir kapalı pazar yeri yapılmadığını belirten Özcan, "Yenikent Kapalı Pazar Yeri'nin pazar yerinden başka birçok özelliği var. Eyvallah, tarzlarıdır ama bugün 29 Ekim'e yetiştirecekleri Yenikent Kapalı Pazar Yeri'ne 'yıl başı' diyorlar. Bana göre seçime kadar bile yetişemez. Büyük ihtimalle bizim tamamlamamıza nasip olacak bir yer haline dönüşecek." dedi.

        Özcan, Odunpazarı Belediyesinin yönetiminin, önceki dönemlerden kalan gayrimenkulleri satışa sunduğunu, böylece bugüne geldiğini savundu.

        Belediye yönetiminin üretmesi gereken gayrimenkullerin kurumların arsalarındaki ortaklık ile hisselerden ibaret olduğunu anlatan Özcan, şöyle konuştu:

        "Bugün kendilerinin üretip de satışa sunabilecekleri herhangi bir gayrimenkul yoktur. Yani bu zamana kadar ki borç stokunun içinde maalesef Odunpazarı Belediyesinde satışa sunulabilecek fazla gayrimenkul kalmamıştır. Allah izin verirse bunun nasıl yerine getirebileceğimiz konusunda herhalde hepiniz hemfikirsiniz. Partimizin başarı olması için gece gündüz çalışacağız. Ak belediyecilik ile bu şehri tanıştırmanın vakti geldi, geçiyor. Bu memlekette bize teveccüh gösteren herkese biz de teveccüh göstereceğiz."

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