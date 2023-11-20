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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:48
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Ekiplerin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yaptığı 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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