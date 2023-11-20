Eskişehir'de jandarmadan ilkokul öğrencilerine ziyaret

Eskişehir'de jandarma ekipleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerini ziyaret etti.

Odunpazarı ilçesi Ağapınar Mahallesi'ndeki Tapduk Emre İlkokulunda, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleştirilen programda, öğrencilerin Dünya Çocuk Hakları Günü kutlandı.

Jandarma maskotunun çocuk haklarını içeren oyun kartları dağıttığı ziyarette öğrencilere, Jandarma Çocuk Dergisi de hediye edildi.

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