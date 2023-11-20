GÜNCELLEME - Eskişehir'de köprülü kavşaktan düşen iki tırdan birinin sürücüsü öldü Eskişehir'de kontrolden çıkarak yaklaşık 12 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düşen iki tırdan birinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Eskişehir'de kontrolden çıkarak yaklaşık 12 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düşen iki tırdan birinin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ramazan Sarıçam (62) idaresindeki 26 UA 913 plakalı buzdolabı yüklü tır ile aynı yönde ilerleyen Süleyman Kurt (32) yönetimindeki 63 AEK 558 plakalı pancar yüklü tır, Eskişehir-Bursa kara yolunun 11'inci kilometresinde kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarparak yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki köprülü kavşaktan düşen tırların sürücüleri Sarıçam ve Kurt yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan Sarıçam, tedavi altına alındığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücü Kurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karayolları ekipleri, kaza nedeniyle dorseden yola saçılan pancarları temizledi. Tırlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.