Eskişehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor
Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda 105 okul çevresi ile 8 internet kafe, 6 oyun salonu, 6 kahvehane ve kafe, bahis oynanan bir bayi, 15 market, 9 tütüncü, 32 park ile 63 metruk bina kontrol edildi.
647 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 45 iş yeri ile 198 araç da denetlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.