Eskişehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor

Eskişehir'de polis ekiplerince okul çevrelerinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 105 okul çevresi ile 8 internet kafe, 6 oyun salonu, 6 kahvehane ve kafe, bahis oynanan bir bayi, 15 market, 9 tütüncü, 32 park ile 63 metruk bina kontrol edildi.

647 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, 45 iş yeri ile 198 araç da denetlendi.