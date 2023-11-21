Eskişehir'de abart egzoz ve hatalı park denetimleri yapıldı Eskişehir'de polis ekiplerince araç sürücülerine yönelik abart egzoz ve hatalı park denetimleri gerçekleştirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince araç sürücülerine yönelik abart egzoz ve hatalı park denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, abart egzoz kullandığı tespit edilen bir araç sürücüsüne 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, hatalı park nedeniyle 723 sürücüye toplam 332 bin 232 lira idari para cezası kesildi.