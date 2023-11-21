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        Eskişehir'de abart egzoz ve hatalı park denetimleri yapıldı

        Eskişehir'de polis ekiplerince araç sürücülerine yönelik abart egzoz ve hatalı park denetimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:13 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:13
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        Eskişehir'de abart egzoz ve hatalı park denetimleri yapıldı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince araç sürücülerine yönelik abart egzoz ve hatalı park denetimleri gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, abart egzoz kullandığı tespit edilen bir araç sürücüsüne 4 bin 64 lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca, hatalı park nedeniyle 723 sürücüye toplam 332 bin 232 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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