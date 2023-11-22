Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu sokulmasını önlemek amacıyla operasyon yapıldı.

Çalışmada, 93 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.