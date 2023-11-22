Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 08:57 Güncelleme: 22.11.2023 - 08:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kente uyuşturucu sokulmasını önlemek amacıyla operasyon yapıldı.

        Çalışmada, 93 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 3 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de yaşayan Gazzeli üniversite öğrencisi Türkiye'nin desteğine min...
        Eskişehir'de yaşayan Gazzeli üniversite öğrencisi Türkiye'nin desteğine min...
        Eskişehir'de abart egzoz ve hatalı park denetimleri yapıldı
        Eskişehir'de abart egzoz ve hatalı park denetimleri yapıldı
        Eskişehir'de kadın hükümlülere unutulmaya yüz tutmuş dokuma teknikleri öğre...
        Eskişehir'de kadın hükümlülere unutulmaya yüz tutmuş dokuma teknikleri öğre...
        Bilecik'te yaşayan 70 yaşındaki kadın çare bulunamayan ağrılarından beline...
        Bilecik'te yaşayan 70 yaşındaki kadın çare bulunamayan ağrılarından beline...
        Eskişehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor
        Eskişehir'de polis ekipleri okul çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor