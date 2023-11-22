Prof. Dr. Görenek, Amerikan Kardiyoloji Birliği Kongresi'nde oturum yönetti
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerikan Kardiyoloji Birliği Kongresi'ne Türkiye'den davet edilen tek moderatör oldu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerikan Kardiyoloji Birliği Kongresi’ne Türkiye'den davet edilen tek moderatör oldu.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ABD'de gerçekleştirilen, birçok ülkeden binlerce kardiyoloji uzmanının katıldığı kongrede, kalp ve damar hastalıkları alanındaki yenilikler ile bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar tartışıldı.
Kongrede Prof. Dr. Görenek'in moderatörlük yaptığı oturumlarda, kalp yetersizliği ve çarpıntı konusundaki çalışmaların sonuçları kardiyoloji camiası ile paylaşıldı.
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