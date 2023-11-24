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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Aydın, aday adaylarıyla bir araya geldi

        Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, partisinden Tepebaşı Belediye Başkanlığına aday adayı olan isimlerle birlik beraberlik mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:59
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Aydın, aday adaylarıyla bir araya geldi
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        Eskişehir'de, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın, partisinden Tepebaşı Belediye Başkanlığına aday adayı olan isimlerle birlik beraberlik mesajı verdi.

        Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, aday adaylarının AK Parti için önem taşıdığını vurguladı.

        Aday adaylarının teşkilat ve sivil toplum kuruluşlarında iz bırakmış, tecrübeli isimlerden oluştuğunu belirten Aydın, "Bu durum, partimize büyük güç katacak niteliktedir. AK Parti olarak seçilen adayımız kim olursa olsun aynı kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik mesajımız, aday adaylarımızın da bu birlik ve beraberlik düşüncesini benimsediğini gösteriyor. Tepebaşı Teşkilatı olarak bu birlikteliğin en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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