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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, 20-27 Kasım'da uyuşturucu mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlının tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 12:38
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de, 20-27 Kasım'da uyuşturucu mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlının tutuklandığı bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        35 olayda 53 şüpheliye işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, "3 şüpheli adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla olmak üzere toplamda 50 şüpheli serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Aramalarda, 63 bin 555 sentetik hap maddesi, 46,33 gram esrar, 186 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar afyon sakızı, 2 hassas terazi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 olayda 5 şüpheliye işlem yapılırken, şüphelilerden biri tutuklandı.

        Ekipler, 40 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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