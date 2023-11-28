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        YAŞAM'lar yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesindeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinde (YAŞAM), 80 yaş üstündeki kişilere çok yönlü ekiplerle hizmet verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:29
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        YAŞAM'lar yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesindeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinde (YAŞAM), 80 yaş üstündeki kişilere çok yönlü ekiplerle hizmet verildiğini bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen YAŞAM'larda, 80 yaş üstündeki vatandaşların sağlık hizmetlerinin karşılandığı belirtildi.

        YAŞAM'ların faaliyete başlamasıyla yaşlıların bu hizmetlere erişiminin kolaylaştığı ifade edilen açıklamada, merkezlerde geriatrist, pratisyen hekim, gerontolog, hemşire, evde sağlık teknikeri, tıbbi sekreter ile yardımcı personellerin görev yaptığına değinildi.

        Açıklamada Bildirici'nin, cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla 100 yaş üstündeki vatandaşlara ziyaretler gerçekleştirdiği, programda Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesinde hizmet veren YAŞAM'larda koruyucu ve çok yönlü ekiplerle hizmet verildiğini duyurduğu kaydedildi.

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