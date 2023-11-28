Eskişehir'de annesini öldürüp 3 kadını yaraladığı iddia edilen sanık ile babası yargılanıyor Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşusunu yaraladığı öne sürülen sanık ile babasının yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de annesini öldürüp 3 komşusunu yaraladığı öne sürülen sanık ile babasının yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına suça sürüklenen çocuk sanık İ.A, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İ.A'nın tutuklu yargılanan babası Erkan A. (42) ile öldürülen Serap Bor'un (35) avukatları ile yakınları ise salonda hazır bulundu.

Kapalı yapılan duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek dosyadaki bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

- Olay

İddiaya göre, geçen yıl 19 Mayıs'ta olay tarihinde 15 yaşında olan İ.A, annesi Serap Bor'u Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı'ndaki iki katlı evinin üst katında, Ayşe Altın (60), Türkan Çimen (50) ve Döndü Çayır'ı ise bu binanın yanındaki kapalı alanda pompalı tüfekle ateş ederek vurmuştu. Bor, olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3 kadın ise hastaneye kaldırılmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.A'yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle, olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen ve Serap Bor'un bir yıl önce boşandığı eşi Erkan A. ise başka adreste yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen baba oğul tutuklanmıştı.