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        Yardıma muhtaç çocuklara bağış şartıyla uzlaştılar

        Eskişehir'de yaşanan hakaret ve tehdit olayının tarafları, yardıma muhtaç çocuklara nakdi bağışta bulunma şartıyla uzlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 16:21 Güncelleme: 28.11.2023 - 16:26
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        Yardıma muhtaç çocuklara bağış şartıyla uzlaştılar
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        Eskişehir'de yaşanan hakaret ve tehdit olayının tarafları, yardıma muhtaç çocuklara nakdi bağışta bulunma şartıyla uzlaşmaya vardı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Uzlaştırma Bürosunda "hakaret ve tehdit" suçundan yürütülen soruşturma dosyasındaki tarafların, yardıma muhtaç çocuklar için uzlaşarak örnek bir karara imza attıkları belirtildi.

        Müşteki N.E, üzüldüğünü ve yıprandığını beyan ederek şüpheli M.D'den kendisi için bir talebi olmadığını, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yönelik harcama yapan bir dernek olan Çocukları Destekleme ve Geliştirme Derneğinin Eskişehir Şubesine 5 bin lira yatırması halinde uzlaşacağını ifade etti. Şüpheli M.D. de bu şartı kabul ederek derneğe 5 bin lira bağışta bulundu.

        İşlemlerini Uzlaştırmacı Evren Bozkurt'un gerçekleştirdiği dosyada uzlaşan taraflar hakkındaki soruşturma dosyasında takipsizlik kararı verileceği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, tarafların çocuklar için uzlaşmalarının herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "Uzlaştırma işlemlerinde sadece maddi değil manevi tatminin de önemli olduğunu görüyoruz. Bu dosyada da manevi tatmin ön plana çıkıyor. Böylelikle uzlaşma kültürünün de gelişmesine katkı sağlandığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

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