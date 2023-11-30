Eskişehir Şehir Hastanesinde "EBUS" işlemi yapılmaya başlandı

Eskişehir Şehir Hastanesinde ilk endobronşiyal ultrason (EBUS) işlemi gerçekleştirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, EBUS'un, akciğer kanseri, tüberküloz, sarkoidoz, lenfoma ile enfeksiyon hastalıklarının teşhisinde kullanılan, bronkoskobun (solunum yollarının incelenmesine yarayan araç) ucuna eklenen ses dalgaları yayan bir cihaz yardımıyla akciğer dokularının görüntülenmesini sağlayan bir yöntem olduğu belirtildi.

EBUS'un özel iğnesiyle ulaşılması güç bölgelere erişimi kolaylaştırdığı, bu sayede hastalara hızlı ve güvenli teşhis konulabildiği kaydedilen açıklamada, hastanede Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selma Mine Kara Apaydın ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Saliha Yılmaz tarafından ilk EBUS'un yapıldığı duyuruldu.