Eskişehir'de polis denetimlerinden 8 silah ele geçirildi
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 22-29 Kasım'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ve "Kabahatler Kanunu" doğrultusunda kent genelinde çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında 5 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 fişek ve 3 bıçak ele geçirilerek muhafazaya alındı.
Uygulamada, 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.
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