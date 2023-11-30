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        Eskişehir'de polis denetimlerinden 8 silah ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:14
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        Eskişehir'de polis denetimlerinden 8 silah ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 22-29 Kasım'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ve "Kabahatler Kanunu" doğrultusunda kent genelinde çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında 5 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 fişek ve 3 bıçak ele geçirilerek muhafazaya alındı.

        Uygulamada, 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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