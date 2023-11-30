Eskişehir'de polis denetimlerinden 8 silah ele geçirildi Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde biri kurusıkı 6 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 22-29 Kasım'da "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun" ve "Kabahatler Kanunu" doğrultusunda kent genelinde çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında 5 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 64 fişek ve 3 bıçak ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Uygulamada, 11 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.