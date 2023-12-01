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        Eskişehir'de kış lastiği denetimleri başladı

        Eskişehir'de, jandarma trafik timlerince kış lastiği denetimlerine başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:10 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:10
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        Eskişehir'de kış lastiği denetimleri başladı
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        Eskişehir'de, jandarma trafik timlerince kış lastiği denetimlerine başlandığı bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatıyla 1 Aralık itibarıyla yurt genelinde polis ve jandarma tarafından eş zamanlı kış lastiği denetimlerinin yapıldığı belirtildi.

        Talimat doğrultusunda Eskişehir'de de 13 jandarma trafik timince denetimlere başlandığı kaydedilen açıklamada, çalışmalarla tüm araçların lastiklerinin kış şartlarına uygun olmasının hedeflendiği duyuruldu.

        Galeri
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