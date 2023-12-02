Eskişehir'de silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin kaçak yollardan temin ettikleri ruhsatsız silah ve mühimmatlarını satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Ekipler, patlayıcı madde arama ve narkotik köpek unsurlarıyla şüphelilerin evlerinde ve aracında yaptıkları aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 47 tabanca fişeği, 7,65 milimetre çapında 36 tabanca fişeği, av tüfeği ve 17 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna" muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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