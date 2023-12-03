Eskişehir'de 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde seyreden Yiğit K. idaresindeki 26 GG 751 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen Ertuğrul S. yönetimindeki 26 KK 845 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Yiğit K. ile arkasında bulunan Arda A. metrelerce uzağa savruldu. Çevredekilerin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, cadde üzerindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, caddede ilerleyen Yiğit K. kontrolündeki motosikletin, Ertuğrul S. hakimiyetindeki otomobille çarpıştığı, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Arda A'nın metrelerce uzağa savrulduğu görülüyor.