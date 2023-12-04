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        Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

        Eskişehir'de, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:15
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        Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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        Eskişehir'de, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı timleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, 371,9 gram sentetik uyuşturucu ile 199 sentetik ecza ele geçirildi.

        46 kişiye işlem yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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