Eskişehir'de 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de, jandarma ve polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 4 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı timleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 371,9 gram sentetik uyuşturucu ile 199 sentetik ecza ele geçirildi.

46 kişiye işlem yapılan çalışmalarda, 4 şüpheli tutuklandı.

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