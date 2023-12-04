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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:21
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanından önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınması ile ilgili çalışmaları başlattığını ve 23 Ocak 1916 tarihinde ilk mesajını ilettiğini belirtti.

        1926 yılında medeni kanunun kabul edildiğini ve kadınların vatandaşlık hakları erkeklerle eşit hale getirildiğini kaydeden Aksoy, "3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerde, 26 Ekim 1933'te köy ihtiyar heyeti ve muhtarlık seçimlerinde, nihayetinde 5 Aralık 1934'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte dönemin gelişmiş birçok dünya ülkesinden önce Türk kadınına verilen hak ve sorumluluklar, Türk toplumunun medeniyet ve ilerleme yolunda attığı büyük bir adımın göstergesi olarak tarih sayfasında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.

        Bu anlamlı günün kadınların toplum nezdinde yaşadıkları sorunların gündeme getirilmesi, farkındalık oluşturulması ve çözümler bulunması noktasında önem arz eden bir gün olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Çağdaş, demokratik bir toplum için kadınlarımızın içinde bulunduğu şartların iyileştirilip güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve daha birçok alanda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması gereklidir. Tüm sorunların yalnız yasalarla çözülemeyeceği bilinmekte, uygulama boyutu önem kazanmaktadır. Kadınlarımızın kendi hak ve özgürlükleri için verdiği mücadele tüm yasa ve önlemlerden çok daha önemlidir. Sevgi, özveri ve merhametin simgesi kadınlarımıza saygılarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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