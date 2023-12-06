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        Eskişehir'de firari hükümlüler ve aranan şüphelilere yönelik operasyonda 94 kişi yakalandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda firari hükümlülerin de olduğu aranan 94 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:04
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        Eskişehir'de firari hükümlüler ve aranan şüphelilere yönelik operasyonda 94 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda firari hükümlülerin de olduğu aranan 94 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, "kasten öldürme", "kaçakçılık" ve "yağma" suçlarından birer, "uyuşturucu madde üretimi veya kullanımı" suçundan 5, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 13, "hırsızlık" suçundan 16 ve diğer suçlardan 54 olmak üzere 94 firari hükümlü ve şüpheli yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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